Facebook удалил аккаунт «Маршала» – начальника Патрульной полиции Украины, который ведет информационную войну против рф

Facebook удалил верифицированный аккаунт начальника Патрульной полиции Украины Евгения Жукова.

Об этом Жуков сообщил в Telegram.

Напомним, что Жуков ранее служил в николаевской 79-й десантно-штурмовой бригаде. С началом полномасштабной войны он не только принял участие в обороне Киева, но и начал информационную войну против оккупантов. Он показывал, что русская армия не столь сильна, как она о себе говорит. Для этого Жуков использовал Facebook и Telegram, где собрал большое количество подписчиков.

"Мой Facebook на 110 тысяч подписчиков удалили навсегда) Так что создал новый", - сообщил Жуков.