Facebook удалил аккаунт «Маршала» – начальника Патрульной полиции Украины, который ведет информационную войну против рф

Facebook удалил верифицированный аккаунт начальника Патрульной полиции Украины Евгения Жукова.
Об этом Жуков сообщил в Telegram.
Напомним, что Жуков ранее служил в николаевской 79-й десантно-штурмовой бригаде. С началом полномасштабной войны он не только принял участие в обороне Киева, но и начал информационную войну против оккупантов. Он показывал, что русская армия не столь сильна, как она о себе говорит. Для этого Жуков использовал Facebook и Telegram, где собрал большое количество подписчиков.
"Мой Facebook на 110 тысяч подписчиков удалили навсегда) Так что создал новый", - сообщил Жуков.
"Meta-Facebook продолжает свою деятельность против пользователей украинского сегмента. Деактивирован без права восстановления верифицированный аккаунт начальника патрульной полиции Украины, полковника Евгения Жукова "Маршала". Интересно, что дальше и кто следующий? Реально ли нет никакой управы на такое выборочное администрирование нашего сегмента? – отметил блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан.