В Минреинтеграции объяснили, как быть украинцам, у которых закончился срок действия паспорта

Паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, сохраняют свою действительность. При этом желающие оформить новые документы могут сделать это в любом территориальном подразделении государственной миграционной службы.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Таким образом, паспорта граждан Украины в форме карты, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25- или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотографии наступил в период действия военного положения) , являются документами, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины.

Владельцы таких документов обязаны их обменять в течение 30 дней с момента прекращения или отмены в Украине военного положения.

Вместе с тем, правительство приняло ряд новаций, чтобы помочь украинцам, которые потеряли свои документы, ускорить процесс их восстановления и выдачи.

Так, установление личности будет проводиться с привлечением свидетелей, круг которых значительно расширен. В частности, установить лицо, которому оформляется паспорт, можно будет в режиме видеоконференцсвязи.

При этом идентифицирующий гражданин должен лично присутствовать возле работника ГТС, а члены семьи, подтверждающие его личность, могут опрашиваться с помощью видеоконференцсвязи.

Также проверка факта принадлежности лица к гражданству Украины сможет осуществляться по учетам ГТС, других государственных и единых реестров, информационных баз, находящихся в собственности государства.

Определен и механизм выдачи паспортных документов, изготовленных, но не полученных из-за прекращения работы соответствующих подразделений ДМС в связи с оккупацией или боевыми действиями.

«В таких случаях завершение процедуры оформления документов будет осуществляться другим территориальным подразделением ДМС, чем тем, которое осуществляло прием документов. Изготовленные паспорта для их выдачи гражданам будут пересылаться от одного территориального подразделения ДМС в другое на территории Украины или в зарубежные дипломатические учреждения», - уточнили в сообщении.

Кроме того, оформить паспорт для выезда за границу ребенку в заграничном дипломатическом учреждении можно будет на основании обращения только одного родителя.

Получить изготовленный паспорт сможет другое близкое лицо (совершеннолетний родственник), которое укажут родители или другие законные представители.

Предусмотрена возможность формирования е-паспорта гражданина Украины, а также заграничного е-паспорта лицам, которые не смогли получить изготовленный паспорт из-за временной оккупации территории Украины или активных боевых действий.

Напомним, что ранее украинцам разрешили использовать просроченные паспорта и виды на жительство во время войны.