В пятницу, 28 октября, в оккупированном Симферополе погибла руководитель регионального подразделения медиагруппы «россия сегодня» Светлана Бабаева.

Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что 50-летняя Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на на учебно-тренировочные полигоне.

«Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля. Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать», - прокомментировал гибель журналистки гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Напомним, как Папа Римский назвал убитую дочь кремлевского идеолога Дугину «невинной жертвой войны».