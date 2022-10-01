Президент Зеленский присвоил Праге почетное отличие «Город-спаситель»

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное отличие «Город-спаситель» столице Чехии, городу Прага.

Об этом говорится в указе Президента Украины №742/2022.

"За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину вследствие вооруженной агрессии рф, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета", - так объясняется присвоение звания.