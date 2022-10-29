В ООН заявили, что украинское зерно спасло 100 миллионов человек от крайней бедности

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что зерно из Украины спасло от крайней бедности 100 миллионов человек

Об этом сообщает пресс-служба генсека ООН.

Возобновление экспорта продовольствия из Украины значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

«Продовольственный индекс ФАО снижается 7 месяцев подряд. Согласно нашим оценкам, основанным на модели Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно спасло около 100 млн людей от крайней бедности», - подчеркнули в ООН.

В организации призвали восстановить Черноморскую зерновую инициативу.

«Начальная продолжительность соглашения по упрощению экспорта зерна и удобрений из Украины составляет 120 дней и может быть автоматически продлено 19 ноября, если ни одна из сторон не будет возражать. Мы призываем все стороны приложить все усилия, чтобы восстановить Черноморскую зерновую инициативу и реализовать оба соглашения в полном объеме», - указывается в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Напомним, в ООН надеются на продолжение работы «зернового коридора» и включение в него порта в Николаеве.