Из-за войны в Украине компания WizzAir закроет свою базу в Молдове

Авиакомпания Wizz Air с 1 декабря закроет свою базу в Кишиневе из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Pro TV со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Такое решение руководство Wizz Air приняло из-за запущенных в сторону Украины российских ракет, недавно пролетевших в воздушном пространстве Республики Молдова.

В то же время уточняется, что Wizz Air не останавливает полеты в Молдову. Изменится только операционная база.

«После тщательной оценки рисков и учитывая риски закрытия воздушного пространства в Республике Молдова, мы скорректировали нашу зимнюю программу на 2022-2023 годы из Кишинева, чтобы обеспечить ее постоянное выполнение. Чтобы минимизировать совместные сбои наших молдавских клиентов, мы изменим выполнение большинства наших рейсов на прилет в Кишинев, а с баз в других городах сети Wizz Air с 1 декабря 2022 года», - говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что до 30 ноября 2022 года Wizz Air продолжит выполнять рейсы из Кишинева в Австрию, Бельгию, Кипр, Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Испанию и Великобританию.

С 1 декабря 2022 года Wizz Air будет выполнять рейсы в Кишинев из Австрии, Чехии, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Великобритании. Рейсы из Кишинева в Париж Бове, Брюссель Шарлеруа, Базель-Мюлузу и Турин будут приостановлены.

Напомним, как авиакомпания Wizz Air 11 августа заявила о возобновлении полетов в россию – оправдывались «спросом пассажиров». Но через некоторое время авиакомпания Wizz Air сняла с продажи на своем сайте ранее выставленные на продажу билеты на рейсы из Абу-Даби в москву и обратно.

Также сообщалось, что 9 сентября Air Moldova объявила об открытии рейсов в москву с 1 октября. Однако Молдова запретила своим авиакомпаниям возобновлять полеты в россию.