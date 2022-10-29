Маск решил создать в Twitter совет, отвечающий за цензуру

Миллиардер Илон Маск, купивший Twitter, анонсировал создание в соцсети специального совета по модерации контента.

Об этом Маск сообщил в Twitter

«Twitter сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения», - отметил Маск.

Маск пообещал, что никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта не будет принимать до того, как этот совет соберется.

Позже бизнесмен добавил, что после его покупки в политику модерации контента Twitter не было внесено никаких изменений.

Напомним, 28 октября американский миллиардер, основатель Spa ceX и Tesla Илон Маск закрыл соглашение о приобретении социальной сети Twitter за 44 млрд долларов и возглавил компанию.