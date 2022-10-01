В Николаеве представили нового заместителя начальника ГУ ГСЧС и наградили спасателей

В актовом зале ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области 28 октября состоялось оперативное совещание под председательством первого заместителя председателя ГСЧС Максима Грицаенко, прибывшего в Николаевскую область с рабочим визитом. Коллективу Управления представили нового заместителя начальника и раздали награды.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Во время мероприятия личному составу представлен заместитель начальника Главного управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций Игорь Мясоедов, который назначен на должность в соответствии с приказом председателя ГСЧС.

Также состоялось награждение спасателей.

Так, за самоотверженность и высокий профессионализм, добросовестное выполнение задач по назначению в условиях военного положения пяти сотрудникам вручен нагрудный знак «Знак почета».

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Александр Герасименя, десять спасателей Николаевщины и еще пятеро из Херсона, которые сейчас проходят службу в подразделениях оперативно-спасательной службы Николаевщины награждены нагрудным знаком «За отвагу в чрезвычайной ситуации».

Также Почетные грамоты, Грамоты и Благодарности ГСЧС Украины и ценный подарок получили 20 спасателей.

В завершение Максим Грицаенко поблагодарил личный состав за службу, пожелал благополучия, согласия и Победы.