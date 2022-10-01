Бесплатные дрова будут получать жители восьми прифронтовых территорий – начнут с освобожденных громад Херсонщины

В Украине начинается доставка бесплатной топливной древесины в опасные районы восьми прифронтовых областей. Помощь в первую очередь будет предоставляться уязвимым категориям граждан: пожилым людям, многодетным семьям и людям с инвалидностью.

«С начала следующей недели дрова будут адресно доставлять в домохозяйства в освобожденные общины Херсонской области», - говорится в сообщении.

Налажена логистика отправки топливной древесины и в другие области. Три из них, а именно: Николаевская, Днепропетровская и Запорожская – получат более тысячи вагонов дров поездами «Укрзалізниці». В остальные области в ближайшее время древесина будет доставлена автотранспортом.

В целом, доставка планируется жителям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областей.

Напомним, в Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения ДроваЄ.