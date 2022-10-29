Три района Николаева частично остались без водоснабжения из-за аварии на сети

В Николаеве на водопроводной сети произошла авария, поэтому для проведения ремонта КП «Николаевводоканал» прекратило водоснабжение некоторых будок в части Ингульского, Корабельного и Заводского районов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, без водоснабжения до 20 часов остались дома по:

- улицы Белая от улицы Генерала Карпенко до улицы Лазурная/Озерная; - улицы Озерная от улицы Лазурная до улицы Курортная; - улицы Курортная от улицы Озерная до улицы Генерала Карпенко; - улицы Космонавтов от улицы Николаевской до переулка Полярный; - переулок Полярный от улицы Космонавтов до улицы Молодогвардейской; - Молодогвардейская улица от переулка Полярный до улицы Николаевская.

Также работники ГКП «Николаевводоканал» прекращают подачу воды в дома, расположенные в Корабельном районе от улицы Гагарина. Причина – авария на водопроводной сети.