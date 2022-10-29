Три района Николаева частично остались без водоснабжения из-за аварии на сети

В Николаеве на водопроводной сети произошла авария, поэтому для проведения ремонта КП «Николаевводоканал» прекратило водоснабжение некоторых будок в части Ингульского, Корабельного и Заводского районов.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Так, без водоснабжения до 20 часов остались дома по:
- улицы Белая от улицы Генерала Карпенко до улицы Лазурная/Озерная;
- улицы Озерная от улицы Лазурная до улицы Курортная;
- улицы Курортная от улицы Озерная до улицы Генерала Карпенко;
- улицы Космонавтов от улицы Николаевской до переулка Полярный;
- переулок Полярный от улицы Космонавтов до улицы Молодогвардейской;
- Молодогвардейская улица от переулка Полярный до улицы Николаевская.
Также работники ГКП «Николаевводоканал» прекращают подачу воды в дома, расположенные в Корабельном районе от улицы Гагарина. Причина – авария на водопроводной сети.
«Ориентировочное время для проведения ремонтных работ до 20 часов 30 октября. Извиняемся за неудобства», - говорится в сообщении.