«Мы не словом, а делом подтверждаем девиз «своих не бросаем»: Среди 50 освобожденных защитников домой вернулись 14 николаевских морпехов

Среди 50 украинских воинов, которых удалось вернуть из вражеского плена – 14 морских пехотинцев из 36 ОБрМП, защищавших Мариуполь.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

– Такие дни дают понимание, что мы не словом, а делом подтверждаем девиз «своих не бросаем». Обязательно вернем наших морпехов из вражеского плена. Мы очень рады приветствовать ребят на родной земле, радуемся их родным, которые дождались своих Героев домой. Но и помним о тех, кого еще предстоит вернуть. Искренне благодарны Офису Президента Украины, Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, Координационному штабу по обращению с военнопленными и всем, кто занимается этим нелегким, очень важным делом – прокомментировал командир бригады полковник Виктор Сикоза.

Также освобожденных сегодня из плена морпехов встречали Герой Украины подполковник Евгений Бова и майор Алексей Булахов. Они, как никто, знают, что такое российский плен, потому что были освобождены в результате масштабного обмена, который произошел в конце сентября.

– Рад увидеть ребят, с которыми вместе держали оборону Мариуполя. Сегодня их глаза светились от счастья. Я знаю, что они ощущают. Ибо все мы, вернувшиеся из плена, чувствуем примерно одно и то же. Эти эмоции не передать словами. И даже слова «счастье» мало. Я благодарен всем, кто занимался и продолжает заниматься вопросом обмена военнопленных. Это почти незаметное, но очень важное дело. И за каждым таким обменом в тени остаются титанические усилия многих людей. Всем вам от всей души я хочу поблагодарить за себя, за своих собратьев, которых уже освободили, и за тех, освобождение которых еще впереди, – прокомментировал Бова.

В 36-й ОБрМП также добавили, что сегодня соединилась семья морских пехотинцев - из плена вернулся наш собрат, жену которого также недавно освободили в рамках обмена военнопленными.

«Мы искренне рады и поздравляем их семью, которая теперь снова вместе», – поздравили семью в бригаде.

В бригаде отметили, что впереди морпехов ждет медицинская помощь и реабилитация.