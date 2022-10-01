В Украине ввели новые штрафы для водителей

С 29 октября в Украине были введены новые штрафы для водителей транспортных средств.

Об этом сообщили на странице Национальной полиции Украины в Facebook .

Так, Кодекс Украины об административных нарушениях дополнен новой статьей 121-3 «Нарушения требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств» и вносятся изменения в ЗУ «О дорожном движении».

По части первой статьи 121-3 КУоАП водителей транспортных средств будут привлекать к ответственности за вождение или эксплуатацию автомобиля:

- без номерного знака; - с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям; - с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте; - перевернутым или неосвещенным номерным знаком; - закрытым другими предметами (в том числе прозрачными); - с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию; - загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров; -преднамеренные действия, направленные на сокрытие номерного знака.

Санкция за нарушение части первой настоящей статьи предусматривает наложение штрафа в размере 1190 грн.

Частью второй статьи 121-3 КУоАП предусматривается введение административной ответственности за управление или эксплуатацию транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации или дипломатических представительств, консульств и других международных организаций, пользующихся полным и частичным иммунитетом.

Санкция за нарушение части второй настоящей статьи предусматривает наложение штрафа в размере 2550 грн.

Часть третья статьи 121-3 КУоАП предусматривает ответственность за повторность незаконного использования номерных знаков государственных органов и дипломатических учреждений в течение года.

Санкция за нарушение части третьей настоящей статьи предусматривает наложение штрафа в размере 5100 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.