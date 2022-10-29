Оправдали через 38 лет: в США осужденный за убийство был освобожден благодаря ДНК-тесту

Житель США Морис Гастингс провел почти 40 лет заключения по обвинению в убийстве, которое он не совершал. Темнокожий мужчина вышел на свободу после проведённого теста ДНК.

Об этом сообщает BBC.

Гастингс был осужден за убийство Роберты Видермайера, которое произошло в 1983 году в Калифорнии, и две попытки убийства.

Однако новые результаты ДНК-теста указали на другого человека, умершего в заключении в 2020 году.

Вынесенный в 1988 году приговор прокурор округа Лос-Анджелеса Джордж Гаскон назвал " ужасной несправедливостью".

«Система правосудия несовершенна. Когда появляются новые доказательства, заставляющие усомниться в приговоре, мы должны действовать быстро», - объяснил окружной прокурор.

В 1983 году Роберту Видермайеру нашли в багажнике ее автомобиля с одним огнестрельным ранением в области головы. Жертва также испытала сексуальное насилие.

Задержанный Гастингс был обвинен в убийстве, а прокуроры требовали смертного приговора. Суд присяжных в 1988 году приговорил его к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Гастингс все время с начала следствия настаивал на своей невиновности. В 2000 году окружной прокурор отказался провести ДНК-тест имеющихся биологических образцов.

В 2021 году отдел проверки справедливости приговоров все же принял к рассмотрению его заявление и в июне 2021 года провел тест, который указал на другого человека, осужденного за вооруженное похищение.

После оправдательного приговора 69-летний Гастингс сказал журналистам, что хочет насладиться оставшимися годами жизни.