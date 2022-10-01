«росии не место в «двадцатке»: Зеленский после заявления россиян о выходе из соглашения об экспорте украинского зерна

Приостановлением работы «зерновой сделки» Российская Федерация пытается спровоцировать глобальный голод.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, в ходе своего видеообращения к нации.

«Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли блокувала рух суден із нашим продовольством. Від вересня і сьогодні в зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Це продовольство для понад сім мільйонів споживачів. Деякі зерновози очікують вже понад три тижні. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам – ці та інші країни можуть постраждати від чергового загострення продовольчої кризи, яке Росія свідомо провокує», - сказав Зеленський.

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