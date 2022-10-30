Начиная с марта Украина вернула из плена более тысячи человек, - Президент

Начиная с марта, украинской стороне удалось вернуть из российского плена 1031 человека.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении .

«В целом за время с марта уже освобожден из российского плена 1031 человек. Благодарю всю команду за этот результат», - сказал глава государства.

Он отметил, что сегодня удалось вернуть из российского плена еще 52 человека: 50 защитников и двух гражданских. Среди них – бойцы Нацгвардии, Военно-Морских сил, пограничники, бойцы терробороны. Есть среди них и моряк с острова Змеиного, а также нацгвардиец, захваченный в плен во время защиты Чернобыльской атомной электростанции, и пенсионер СБУ, взятый в плен в Буче.

«Мы помним обо всех, кого содержат в плену в России и на оккупированной территории, и сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую » , – подчеркнул Президент.

Напомним, что глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в рамках обмена военнопленными Украина вернула еще 50 военнослужащих и двоих гражданских.