Более 140 человек погибли, еще около 150 ранены в Сеуле из-за давки во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи Сеули.

Об этом сообщают международные медиа 29 октября, передает Радио Свобода.

По данным местного пожарного департамента, давка началась вечером, когда много людей оказались в слишком узком переулке. Как сообщает AFP, это произошло возле гостиницы Hamilton в оживленном районе Итевон. Многие из пострадавших были в праздничных костюмах по случаю Гэлловина.

По словам главы пожарной станции Йонгсан Чои Сон Бома, много раненых – в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у многих давка повлекла за собой остановку сердца.

Как сообщает Reuters, это первый Хэллоуин за три года, когда в Южной Корее ослабили противокаловодные ограничения, в частности, требования к социальной дистанции.

Фото: Kim Hong-ji / Reuters, Chung Sung-Jun / Getty Images