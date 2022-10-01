Российские военные начали вдвое плотнее минировать территории, – министр внутренних дел Украины

На недавно освобожденных от российской армии территориях заминирование вдвое плотнее, чем ранее деоккупированной части Киевщины или Черниговщины.

Об этом сообщил во время телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Радио Свобода.

«Если раньше мы могли говорить о разминировании на Луганщине, Донетчине, то, к сожалению, мы вынуждены говорить об этом фактически на большей части территории нашего государства. Действительно, заминировано фактически все ( на недавно деоккупированных территориях – ред. ). Если мы сравниваем с Киевщиной или Черниговщиной, то заминирование вдвое плотнее. Это, конечно, связано и с продолжительностью пребывания там врага, и с тем, что они больше используют этот способ в качестве сдерживания наших войск», – отметил министр.

По информации Монастырского, разминированием занимаются две службы – ГСЧС и Нацполиция. В последние месяцы спасатели обнаружили более 250 тысяч взрывоопасных предметов, а еще 130 тысяч – сотрудники полиции. Также он напомнил, что украинским пиротехникам помогают и западные специалисты.

Министр уточнил, когда специалисты по гуманитарному разминированию видят объемы необходимых работ, они говорят, что это продлится десятки лет.

«Однако, глядя на работу наших специалистов, надо признать, что их эффективность в разы выше», – подытожил Монастырский.

Напомним, что в Харьковскую область прибыла самая большая машина для разминирования Armtrac 400 . Она стала первой в Украине. Armtrac 400 приобрели благодаря пожертвованиям доноров со всего мира, осуществленных через платформу United 24.