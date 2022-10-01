В Испании запустили самую длинную трамвайную линию в стране: Энергия для нового маршрута поступает из 100% возобновляемых источников

В Испании построили самый длинный трамвайный маршрут под названием Trambahía. 24-километровая линия имеет 21 остановку и объединяет четыре муниципалитета.

Об этом сообщает The Mayor, пишет Рубрика.

Линию строили в течение 16 лет, она будет обслуживать 234 тысячи граждан, проживающих на расстоянии менее 1000 метров от каждой остановки. Услуга имеет черты трамвая, но ее масштаб имитирует региональный поезд.

Гибридный характер Trambahía требовал одобрения Государственного агентства безопасности железных дорог. Начавшееся в 2006 году строительство прерывалось бюджетными проблемами и отсутствием начальной координации с правительством, правовыми конфликтами с экспроприациями и выявлением исторических артефактов. Стоимость реализации проекта - 267 миллионов евро.

Проезд на трамвае будет бесплатным для владельцев месячных абонементов до конца 2023 года. Как сообщает Railjournal, энергия для нового маршрута поступает из 100% возобновляемых источников.

Запуск транспорта приведет к устранению 1,1 миллиона автомобильных поездок ежегодно, сокращению выбросов диоксида углерода на 2600 тонн, что эквивалентно 7400 новым деревьям.