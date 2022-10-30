Президент Германии Штайнмайер заявил, что гражданам Германии нужно подготовиться к трудным временам

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что гражданам Германии нужно подготовиться к трудным временам, поскольку следующие годы для страны будут сложными.

Об этом пишет DW.

Немецкий лидер во время своего обращения призвал свой народ подготовиться к экономическим трудностям. Он отметил, что они вызваны, в том числе, и войной в Украине, которую развязала россия.

По словам Штайнмайера, страна находится в глубоком кризисе с момента воссоединения. Однако президент отметил, что Германия за последние несколько лет стала сильнее экономически, имеет развитый бизнес и эффективные государственные органы.

При этом Штайнмайер заявил о сильном и хорошо оснащенном Бундесвере (Вооруженные силы). Это, по его словам, поможет противостоять конфликтам внутри и за пределами страны.

Напомним, 25 октября Франк-Вальтер Штайнмайер побывал с визитом в Украине. После он заявил в интервью немецкому изданию Tagesschau, что в Украине «все гораздо страшнее», чем считают люди в его стране.