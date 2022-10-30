Мировой конгресс украинцев призвал мировые правительства замораживать российские активы

Мировой конгресс украинцев ( СКУ) призвал мировые правительства замораживать российские активы, а также создавать законодательную базу, которая позволит сразу же конфисковать их.

Об этом президент СКУ Павел Грод сообщил в эфире студии 1+1, говорится на сайте конгресса .

«Мы призывали и продолжаем призывать мировые правительства не только замораживали российские активы, но также чтобы они создавали законодательную базу, которая позволит сразу же конфисковать эти российские активы», – сказал он.

По словам Павла Грода, на сегодняшний день Канада является единственной страной, которая приняла законодательство, позволяющее замораживать активы, которыми владеют россияне. Речь идет о целом ряде мер, в том числе двухлетний запрет на покупку жилья, а также право на конфискацию и продажу активов россиян, ответственных за вторжение России в Украину.

«Более 250 миллионов долларов российских активов мы видим только в Канаде, из того, что нам известно. В то время как на мировом уровне – это тысячи миллиардов долларов, которые россияне, российские олигархи украли у своих граждан, и мы должны за этими активами следить – создавать адвокационное и политическое давление», – подчеркнул Павел Грод.

В интервью Павел Грод также обратился с призывом поддержать кампанию CКУ Unite With Ukraine «Зима близко».

«Зима близко – поэтому мы всем миром собираем средства для обеспечения всем необходимым снаряжением защитников Украины. Мы недавно вернулись из провинции Альберты, которая пожертвовала нам 10 миллионов долларов на эту кампанию, и мы призываем все провинции и правительства государств поддерживать защитников Украины и откликнуться на наш призыв», – сказал Грод.

В СКУ добавили, что 28-30 октября президент СКУ будет находиться в Виннипеге, на Трехлетнем Конгрессе Украинцев Канады, где соберутся руководители украинских канадских организаций и общин. Предполагается также встреча Павла Грода с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.