В США анонсировали кроссовки для лошадей

Американский дизайнер анонсировал первый бренд кроссовок для лошадей.

Об этом со ссылкой на New York Post сообщает Вектор.

Начинающий дизайнер Маркус Флойд запускает собственный бренд Horse Kicks, который будет специализироваться на создании кроссовок для лошадей. Для дебютной коллекции Флойд взял за референс Air Jordan 1, New Balance 650 и Yeezy Boost 350 V2. Ключевые детали этих моделей были сохранены, но форму обуви, конечно, подогнали под форму копыт.

Новые «подковы» пройдут первый тест-драйв в Кентукки 4 и 5 ноября во время гонки чистокровных скакунов Breeders' Cup.

Бренд будет принимать индивидуальные заказы от владельцев лошадей. Правда, будут стоить такие подковы-кроссовки как полноразмерные: чтобы обуть одну лошадиную ногу, придется потратить около $1200.