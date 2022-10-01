Супруги из 36-й бригады морской пехоты воссоединились после полугода российского плена

Валентина и Евгений Струтинские в составе 36-й бригады морской пехоты вместе обороняли Мариуполь после полномасштабного наступления россии.

О воссоединении супругов сюжет подготовили журналисты «Радио Свобода».

«В апреле их разъединил русский плен. Более полугода они ничего не знали друг о друге, находясь в русских тюрьмах. В конце сентября Валентину освободили из плена, а сегодня – и ее мужа », - говорится в сообщении к сюжету .

В видео Валентина Струтинская рассказывает о том, как вместе с мужем находилась на «Азовстали», как ее разлучил с мужем российский плен и как узнала о своем обмене с возвращением в Украину и как ждала встречи с мужем.