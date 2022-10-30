Грузинские дипломаты организовали 10-дневный отдых для украинских детей в Грузии

Дети украинских военнослужащих проведут 10 дней в Грузии, где их ждет насыщенная программа.

Об этом говорится в сообщении Воскресной школы «Анна Бана» в Facebook.

Программа рассчитана в том числе на детей украинских военных. Первая группа посетит Грузию уже 1 ноября и проведет в стране 10 дней. В рамках проекта эта группа посетит достопримечательности Грузии.

Отдых детей и проведение развлекательно-познавательной программы на территории Грузии будут обеспечивать Генеральный консул в Одессе Торнике Берекашвили и председатель Комитета грузинской диаспоры и Кавказа Бека Одишария. Они отвечают за организацию и финансирование проекта.