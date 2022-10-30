Маск решил сократить сотрудников Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск приказал начать увольнение сотрудников компании.
Об этом сообщает NYT.
Маск приказал провести сокращение по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше других. Некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, подлежащих сокращению. Масштаб сокращений пока определить не удалось.
Увольнения состоятся до 1 ноября, когда сотрудники должны были получить гранты на акции как часть своей компенсации. Такие гранты обычно составляют значительную часть заработной платы работников. Уволив работников до этой даты, Маск может избежать выплаты грантов.
В Twitter работает около 7500 сотрудников.
Напомним, 28 октября американский миллиардер, основатель Spa ceX и Tesla Илон Маск закрыл соглашение о приобретении социальной сети Twitter за 44 млрд долларов и возглавил компанию. Также Маск решил создать в Twitter совет, отвечающий за цензуру.