Маск решил сократить сотрудников Twitter

Маск приказал провести сокращение по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше других. Некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, подлежащих сокращению. Масштаб сокращений пока определить не удалось.

Увольнения состоятся до 1 ноября, когда сотрудники должны были получить гранты на акции как часть своей компенсации. Такие гранты обычно составляют значительную часть заработной платы работников. Уволив работников до этой даты, Маск может избежать выплаты грантов.

В Twitter работает около 7500 сотрудников.