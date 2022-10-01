Командир оккупантов пожаловался на подчиненных, которые на Херсонщине воруют снаряжение: «Здесь столько тепловизоров ушло налево»

Командир батальона, который сейчас находится в Херсонской области, жалуется на массовые кражи военного имущества российскими солдатами.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- И смотри, Димон, если есть возможность бери ночник или «тепляк» (тепловизор, - ред.) себе. Вот возьми себе лично. Независимо от личного состава даже свой личный бл*ть. Он пздец как пригодится.

- Да?

- Да, да, да, здесь в основном смутные времена по ночам происходят. По тёмной движения бл*. Здесь просто... И никогда не давай солдату его! Лучше сам в бой. Потому что бл*ть все они только про*буют, домой отсылают. Бл*ть, п*здец, здесь столько «тепляков» ушло налево. *бнешься нах*й.

- Да, ладно. Н*хуя себе, конченые твари.

- Да, крысы *баные бл*ди. Эти конченые - за руку ловил, бл*ть лично бл*ть. Суки, а потом говорят: «А дайте нам еще «тепляк»? - Да ид ты нах*й. Теперь, бл*ть понял? Я прям так и говорю. Мне даже если предлагать будут, я х*й, я откажусь от них. Я от них отказываюсь. Говорю: «Них*я, слушайте значит, п*дорасы. Бл*ть. Если вы не можете удержать - то что вам дают бл*ть..».