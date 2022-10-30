США и ЕС призвали россию отменить решение об остановке «зернового соглашения»

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30.10.2022 10:54

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз отреагировали на выход россии из инициативы по экспорту украинского зерна из одесских портов, призвав Кремль вернуться к договоренности.

С такими заявлениями выступили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Блинкен напомнил, что от продолжения действия договоренности зависит продовольственная безопасность многих бедных стран мира, и предыдущие несколько месяцев уже позволили вывезти более 9 миллионов кубометров урожая и снизить глобальные цены.

Госсекретарь назвал инициативу успешной и подчеркнул, что любые действия россии, направленные на срыв этого критически важного экспорта зерна.

«Приостановив участие в договоренности, россия снова превращает пищу в оружие в войне, которую начала, и это прямо бьет по странам с низким и средним уровнем дохода и глобальным продовольственным ценам и ухудшает и без того сложный гуманитарный кризис. Призываем власти рф возобновить участие в инициативе, полностью соблюдать договоренности и работать на то, чтобы люди во всем мире могли и дальше получать преимущества, которые появились благодаря инициативе», - заявил он.

Боррель также проккомментирвовал остановку экспорта, призвав россию отменить решение.

«Решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение», - написал он в своем Twitter.

Напомним, что после взрывов в Севастополе россия заявила, что приостанавливает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что «росии не место в «двадцатке».

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