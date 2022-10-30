США и ЕС призвали россию отменить решение об остановке «зернового соглашения»

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз отреагировали на выход россии из инициативы по экспорту украинского зерна из одесских портов, призвав Кремль вернуться к договоренности.

С такими заявлениями выступили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Блинкен напомнил, что от продолжения действия договоренности зависит продовольственная безопасность многих бедных стран мира, и предыдущие несколько месяцев уже позволили вывезти более 9 миллионов кубометров урожая и снизить глобальные цены.

Госсекретарь назвал инициативу успешной и подчеркнул, что любые действия россии, направленные на срыв этого критически важного экспорта зерна.

«Приостановив участие в договоренности, россия снова превращает пищу в оружие в войне, которую начала, и это прямо бьет по странам с низким и средним уровнем дохода и глобальным продовольственным ценам и ухудшает и без того сложный гуманитарный кризис. Призываем власти рф возобновить участие в инициативе, полностью соблюдать договоренности и работать на то, чтобы люди во всем мире могли и дальше получать преимущества, которые появились благодаря инициативе», - заявил он.

Боррель также проккомментирвовал остановку экспорта, призвав россию отменить решение.

«Решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение», - написал он в своем Twitter.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine. The EU urges Russia to revert its decision. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

Напомним, что после взрывов в Севастополе россия заявила, что приостанавливает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что «росии не место в «двадцатке».