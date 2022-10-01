«Процедура несколько затягивается. Бетон должен застыть»: В мэрии Николаева рассчитывают к зиме установить почти 40 остановок-укрытий

Первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков надеется, что к зиме в городе успеют установить около 40 остановок-укрытий от обстрелов.

Об этом он сообщил в интервью ТРК НИС-ТВ.

Чиновник напомнил, что одну из таких остановок Николаеву передали одесситы, она уже установлена и служит защитой от осколочных ранений. В общей сложности должно быть около 40 остановок.

— Мы также получили сообщения от небезразличных николаевцев, которые согласились за собственные средства сделать две остановки. К инициативе идут добрые дела и люди. Мы рассчитываем, что к зиме большая часть остановок-укрытий будет изготовлена. Здесь же еще вопрос технологичный. Бетон должен выстоять определенное время, это не склеить из бумажки. Насколько я помню, нужно около 40 дней, чтобы бетон застыл, а не был мягкой смесью. Потому процедура несколько затягивается. Кто-то должен отвечать, защитит ли это сооружение людей. В Харькове такая же ситуация – информации больше, чем фактажа. Николаев двигается достаточно активно, результат будет, – заявил Виталий Луков.

Напомним, что российские оккупанты несколько раз обстреливали кассетными снарядами остановки, что приводило к массовым жертвам мирного населения. Недавно одесская компания помогла установить первое укрытие на остановке в Корабельном районе.

В Николаеве определились с местами установки укрытий на остановках общественного транспорта: их будет 34.