Оккупантам поставили задачу остановить продвижение ВСУ в Луганской области, – глава ОВА

Российское командование поставило задачу своим войскам остановить продвижение Вооруженных сил Украины в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В случае, если украинская армия возьмет под контроль участок Кременная-Сватово, это повлечет за собой разрушение всей логистики в области.

«Если все минируется, то, наверное, задача - остановить продвижение. Потому что они прекрасно понимают, что если эту линию обороны от Сватово до Кременной они провалят, тогда там уже прямой путь на Старобельск. Оттуда контроль логистических цепочек всей Луганской области», - объяснил Гайдай.

При этом глава ОВА считает, что оккупанты могут разве что «притормозить» ВСУ. Сейчас на участке Кременная-Сватово враг минирует берега рек, трассы, дороги, подорвали небольшой мост.

Вместе с этим, россияне регулярно обстреливают Белогоровку в попытке прощупать оборону ВСУ, а в районе Бахмута и на Сватовском направлении продолжаются жесточайшие бои.

«Они часами обстреливают, бомбят определенную территорию, а потом пытаются отправлять туда 20-30 человек, чтобы они прощупывали ситуацию, остался ли кто-то после обстрела, могут ли держать оборону, есть ли возможность там зацепиться», - рассказал Гайдай о тактике противника.

По его словам, такими действиями россия уничтожает собственных солдат.

«Столько, сколько народа они положили таким образом как в направлении Золотого, так и в направлении Кременной, Северодонецка или Рубежного... Это просто тысячи солдат. При другом любом нормальном командовании им можно было бы сохранить жизнь», - добавил Гайдай.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Луганской области разрешили без оснований проводить обыски в домах людей.