«Это должен быть памятник человеку, а не системе»: Луков считает, что после войны в Николаеве нужно восстановить подорванный памятник погибшим правоохранителям

Первый заместитель николаевского городского головы Виталий Луков считает, что после окончания войны необходимо восстановить в городе памятник погибшим правоохранителям, вместо памятника погибшим милиционерам, который 19 октября взорвали неизвестные во время комендантского часа.

Об этом он заявил в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— После войны место, где будут чествовать погибших правоохранителей, восстановят. Это не будет в той форме, какой было, однозначно. Но место благодарности правоохранителям, отдавшим свою жизнь, выполняя свои обязанности, такое место должно быть в Николаеве, - заявил Виталий Луков.

Ведущий отметил, что на пересечении улицы Соборной и Адмирала Макарова установлена мемориальная доска погибшим милиционерам, которые в 90-е остановили бандита с гранатой и погибли во время выполнения задания, и поинтересовался, возможно ли использовать это место в вышеуказанных целях.

Луков ответил, что все может быть, однако подчеркнул, что мемориальная доска установлена конкретным людям, совершившим подвиг и это место-почета именно им, а не в целом правоохранителям, погибшим во время текущей войны.

— Это не должен быть памятник правоохранительной системе, это должен быть памятник человеку – части этой системы, которая сохранила свое достоинство и отдала свою жизнь, – добавил он.

Что касается других памятников, которые являются символами тоталитарных эпох, то Луков считает, что дальнейшую судьбу необходимо решать в рамках закона.

— У нас есть Институт национальной памяти. Есть всеобщие идеология страны. Она должна быть. Мы должны понимать те ценности, которые важны для нас. Не только для украинцев, а для народов Украины, людей, которые здесь проживают, определились и здесь проживают. То, что большинство николаевцев выросло с понятием, что если бы не было Потемкина, то не было бы Николаева, и до этого ничего не было. Мы должны говорить, что это не совсем так, или совсем не так, или так это и было, и мы это признаем, живем с этим и делаем выводы. Давайте возьмем Львов, они вспоминают лучшие времена во время Австрийской оккупации. Почему это воспринимается нормально? Это было оккупацией. Вот здесь будет видна мудрость нашего народа и государства как силового сектора народа, который должен обеспечить исполнение закона на территории страны, - резюмировал он.

Напомним, в центре Николаева вечером 19 октября раздался взрыв. В результате уничтожен памятник погибшим милиционерам (памятник Солдатам правопорядка, «памятник чекистам»). В результате взрыва в окрестных домах повреждены окна. Масштаб ущерба пока неизвестен.

Известно, что этот памятник планировалось снести с 2016 года в рамках декоммунизации. Недавно вокруг него возник конфликт между сторонниками сноса и ветеранами МВД. Ночью 16 октября его разрисовали надписями «чекисты». В результате взрыва памятник полностью уничтожен.