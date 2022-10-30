Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов, в Одессе осталось загруженное судно для Эфиопии

Глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о том, что дальнейший экспорт украинского зерна невозможен из-за выход россии из «зернового соглашения».

Об этом министр написал в своем Twitter.

Из-за этого, судно Ikaria Angel с 40 тысячами тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН не смогло сегодня выйти из украинского порта, как планировалось.

«Эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за перекрытия россией «зернового коридора» экспорт невозможен», - написал Курбаков.

Напомним, что после взрывов в Севастополе россия заявила, что приостанавливает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что «росии не место в «двадцатке».

США и ЕС уже призвали россию отменить решение об остановке «зернового соглашения»