Сегодня утром по Украине не было аварийных отключений электроэнергии

Сегодня, 30 октября, второе утро подряд Диспетчерский центр «Укрэнерго» не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что необходимости в ограничении потребителей не возникло из-за того, что сегодня утром украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, чем вчера, а верхняя точка утреннего пика была позже, что также замедлило рост потребления.

«В субботу вечером мы также увидели, что украинцы бережно отнеслись к потреблению электроэнергии. В частности, в часы пиковой нагрузки потребление в Киеве снизилось на 6,2%, в Киевской области на 3,3%. Также, уменьшилось потребление в Черкасской – на 17 ,8%, в Харьковской - на 7,0%, Черниговской - на 5,9%», - сказано в сообщении.

«Укрэнерго» поблагодарили каждого украинца, который принял участие в «борьбе на энергетическом фронте». При этом, в ведомстве не исключили возникновение необходимости применения ограничений вечером, 30 октября.

«Пожалуйста, готовясь к следующей рабочей неделе, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности перенесите пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий», - призвали в «Укрэнерго».

Напомним, как «Укрэнерго» ограничил поставки электроэнергии для промышленности по всем регионам страны.