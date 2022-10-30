«Россия давно приняла решение возобновить «голодные игры»: Глава МИД Кулеба прокомментировал приостановку «зернового соглашения»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что россия заранее спланировала сорвать «зерновое соглашение» и теперь пытается это оправдать.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

«Приостановив свое участие в «зерновом соглашении» под надуманным предлогом взрывов в 220 километрах от зернового коридора, россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах, которые уже находятся в море — этого достаточно, чтобы накормить более 7 миллионов человек. россия спланировала это заранее», - говорится в сообщении.

По словам министра, текущая очередь с зерном накопилась в Черном море с сентября, когда россия начала сознательно затягивать функционирование коридора и стремиться сорвать соглашение.

«россия давно приняла решение возобновить свои голодные игры и теперь пытается это оправдать», - заявил глава МИД Украины.

Напомним, что ранее Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов, в Одессе осталось загруженное судно для Эфиопии