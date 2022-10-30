В Японии побили рекорд, собрав в одном месте сразу 178 полных тезок

В Японии установили новый рекорд для Книги рекордов Гиннеса – группа из 178 человек по имени Хирокадзу Танака стала крупнейшим в мире собранием полных тезок.

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на Kyodo.

29 октября в Токио Ассоциация Танака Хирокадзу провела собрание 178 человек с таким именем. Для установки рекорда необходимо было, чтобы все они находились в одном помещении в течение пяти минут.

Предыдущий подобный рекорд был установлен в 2005 году, когда 164 женщины по имени Марта Стюарт собрались вместе в США.

Ассоциация Танака Хирокадзу (в Японии традиционно сначала пишется фамилия, а затем имя) была основана для объединения полных тезок в 1994 году. Ассоциация планировала провести рекордное собрание два года назад, однако тогда планам помешала пандемия коронавируса.