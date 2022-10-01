«Николаевоблтеплоэнерго» приглашает на работу операторов котельных

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» имеет несколько свободных вакансий оператора котельной на отопительный сезон.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Если вы в поиске работы, имеете удостоверение оператора котельной и опыт работы от 1-го года - приглашаем в команду тепловиков», - говорится в сообщении.
Среди обязанностей:
– обслуживание газовых котельных и оборудование системы газоснабжения;
- выполнение газоопасных работ.
Предприятие гарантирует:
- официальное трудоустройство;
- достойную заработную плату;
– социальные гарантии.
Детали по телефону отдела кадров: +380503155608