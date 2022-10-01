«Николаевоблтеплоэнерго» приглашает на работу операторов котельных

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» имеет несколько свободных вакансий оператора котельной на отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Если вы в поиске работы, имеете удостоверение оператора котельной и опыт работы от 1-го года - приглашаем в команду тепловиков», - говорится в сообщении.