«Николаевоблтеплоэнерго» приглашает на работу операторов котельных

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31.10.2022 11:15

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» имеет несколько свободных вакансий оператора котельной на отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Если вы в поиске работы, имеете удостоверение оператора котельной и опыт работы от 1-го года - приглашаем в команду тепловиков», - говорится в сообщении.

Среди обязанностей:

– обслуживание газовых котельных и оборудование системы газоснабжения;
- выполнение газоопасных работ.

Предприятие гарантирует:

- официальное трудоустройство;
- достойную заработную плату;
– социальные гарантии.

Детали по телефону отдела кадров: +380503155608

Фотофакт