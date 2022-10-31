Домбровская рассказала о работе участниц движения «Зе!Женщины» во время войны

Лидер движения «Зе!Женщины» в Николаеве Татьяна Домбровская рассказала, что на днях в Тернополе прошел ежегодный конгресс движения «Зе!Женщины», где активистки со всей Украины собрались, чтобы поделиться результатами работы движения в регионах и спланировать их будущую деятельность.

Об этом она сообщила в Facebook.

Татьяна Домбровская отметила, что в прошлом году, когда Движение «Зе!Женщины» только начинало свою работу, все видели свою работу совсем иной, «но не менее важной, чем сегодня, когда каждая из нас направила свои усилия на служение стране и на благо всех украинцев. Женщины взяли на себя роль волонтеров, попечительниц, членов вооруженных сил, социальных работниц, творчеств, руководительниц организаций гуманитарной помощи и многие другие роли».

«У нас были большие планы работы на 2022 год, которые перечеркнули вторжение России в Украину. Как известно, Николаев стал форпостом юга Украины, городом, который почти каждый день подвергается обстрелам со стороны оккупантов. С первых дней войны наша команда решила, что мы будем помогать николаевцам, оказывая гуманитарную помощь. Благодаря нашим коллегам из «Слуги народа» в других регионах – Одесса, Ивано-Франковск, Полтава, Закарпатье – нам удалось доставить в город более 200 тонн гуманитарного груза», – написала Домбровская.

Она добавила, что на базе ее депутатской приемной работает гуманитарный штаб, где могут получить помощь николаевцы с маленькими детьми, переселенцы, семьи военных. Это продукты питания, детские смеси, средства гигиены и т.д. За это время помощь получили уже 11 тысяч семей. Также ее команда помогает военным подразделениям и больницам социально незащищенным группам населения.

Кроме того, по ее инициативе в сотрудничестве с Генеральным консульством Украины в Гамбурге удалось доставить из Германии и передать в коммунальную собственность Николаева два вместительных автобуса и легковой автомобиль, задействованных для перевозки военных, а после войны - будут работать на маршрутах общественного транспорта города Николаева.

«Совместно с народной депутатом Еленой Мошенец мы сейчас работаем над усовершенствованием механизма государственной регистрации новорожденных. К сожалению, сотни оказавшихся в оккупации украинцев не имеют возможности зарегистрировать новорожденного ребенка как гражданина Украины. Они либо вообще не получили свидетельства о рождении, либо, к сожалению, получили русское. Известно же, что российское гражданство имеет ряд ограничений в мире. Поэтому возможны трудности при пересечении границы для тех, кто вынужден эвакуироваться в другие страны через территорию страны-агрессора. Надеюсь, что совместно с Министерством юстиции нам удастся найти действенное решение, а парламент, в случае необходимости, поддержит соответствующие изменения в законодательстве», – добавила Домбровская .