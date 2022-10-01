Роспропаганда распространила фейк о «российском» Херсоне, Запорожье и «ЛДНР» в испанских учебниках

Россияне распространяют фейк об испанских учебниках, в которых временно оккупированные Херсон, Запорожье, «ЛДНР» и Крымский полуостров якобы изобразили российскими.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Пропагандисты утверждают, что испанцы начали изображать россию на карте «в ее новых границах», то есть вместе с временно оккупированными территориями Украины.

Как отмечают на фактчекинговом ресурсе StopFake, этот фейк в России создали с помощью фоторедактора и карты из учебника географии, изданного в Мексике еще в 2016 году.

Соответствующие подтверждения видны на скриншоте из учебника: издатель – Secretaría de Educación Pública – министерство народного образования Мексики. Также видна надпись «Impreso in Mexico» - «Напечатано в Мексике».

При этом, на оригинальной карте из мексиканского учебника Украина изображена в международнопризнанных границах 1991 года.

Чтобы убедить читателей, что временно оккупированные территории якобы признаны Евросоюзом, пропагандисты манипулируют с цветами – захваченные территории вместе с рф обозначены белым цветом, а Украина и ЕС – оранжевым. Однако оригинальная карта из учебника отличается от карты пропагандистов.

Известно, что на самом деле ЕС не признал псевдореферендумов и ввел ответные санкции на действия россии, а Генассамблея ООН 143 голосами осудила «референдумы».

«Эти факты отрицают кремлевскую манипуляцию о «признании территорий», - добавили в ЦСКИБ.

Напомним, что ранее Ким опроверг фейки о росте угрозы нападения на Николаевщину и пообещал наказать коллаборантов.