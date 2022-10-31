Оккупанты спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС, - Энергоатом

Последствия преступной деятельности российских оккупантов на Запорожской АЭС приводят к экологической катастрофе. Они уничтожают важную экологическую составляющую работы станции.

Об этом сообщает «Энергоатом».

В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.

«Это привело к массовому умиранию рыбы в пруду. Пока он зарыблен двумя видами рыб – тепловодной терапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Поэтому если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн мертвой рыбы.

Напомним, как на Запорожской АЭС повредили эстакаду, ведущую к энергоблокам - был риск нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.