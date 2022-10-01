Несмотря на выход россии из «зернового соглашения», сегодня из украинских портов вышли 12 суден

В понедельник, 31 октября, портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 12 судов с 354,5 тысяч тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы после того, как россия объявила о приостановлении «зерновой соглашения».

Об этом сообщает министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что среди судов - балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода.

«Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН», - сказано в сообщении.

Вместе с тем проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.

В ведомстве отметили, что движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября согласовали ООН и Турция. При этом представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией россии и продолжают искать решение для полноценной реализации «зерновой инициативы», отметили в министерстве.

Напомним, что после взрывов в Севастополе россия заявила, что прекращает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что «россии не место в «двадцатке».

США и ЕС призвали россию отменить решение о приостановлении «зернового соглашения».