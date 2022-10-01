Премьер-министр Чехии прибыл в Киев

Утром в понедельник, 31 октября, в украинскую столицу прибыл премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Об этом политик сообщил в своем Twitter.

Отмечается, что приезд Фиалы совпал с массированными ракетными ударами россии по всей Украине.

«Мы в Киеве, который сегодня утром также подвергся российским ракетным ударами. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они дадут конкретные результаты», – написал он в своем Twitter.

Фиал добавил, что украинцы борются не только за свою свободу, но и за всю Европу. Премьер Чехии считает, что поддержка Киева союзниками должна продолжаться.

Позже чешский политик опубликовал фото, на котором виден разрушенный иранскими дронами-камикадзе жилой дом в Шевченковском районе Киева.

В рамках визита Фиалы в Киев началось совместное заседание правительств Украины и Чехии. О его начале сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в Twitter.

V Kyjevě začalo společné zasedání ukrajinské a české vlád. pic.twitter.com/hMML1zA0hF — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 31, 2022

Фиал встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Напомним, как глава МИД Франции прибыла в Киев: «Рядом, чтобы поддержать Украину»