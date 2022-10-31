Ким заявил, что на Николаевщине запустят дополнительные электрогенерирующие мощности, чтобы минимизировать отключения

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в регионе работают над запуском дополнительных электрогенерирующих мощностей.

Об этом он сообщил в интервью «Суспільне».

Виталий Ким отметил, что на Николаевщине будут плановые отключения электроэнергии, но это не связано с чрезмерным потреблением электроэнергии, ведь многие выехали из региона, также не работает большинство крупных предприятий. В связи с этим потребление электроэнергии упало почти в 2,5 раза по сравнению с довоенным периодом.

— Мы будем пытаться экономить на коммунальных предприятиях, на освещении, на вещах, которые не касаются людей. А люди — это личное, они будут использовать (электроэнергию, - ПН), как считают (необходимым, - ПН), потому что мы и так уже экономим, - заявил глава Николаевской ОВА.

Также он добавил, что власти работают над запуском дополнительных мощностей, но деталей не предоставил, чтобы враг не смог воспользоваться этой информацией.

— Мы рассматриваем и запускаем дополнительные электрогенерирующие мощности. Об этом я рассказывать не буду. Как запустим – тоже не расскажу. Надеюсь, что наш регион будет работать почти без отключений, - сообщил председатель ОВА.

Напомним, Зеленский заявлял, что чем больше будет экономия электроэнергии, тем меньше будет отключений.