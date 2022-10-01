Эрдоган отреагировал на выход россии из «зерновой сделки»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна участвовала в подписании «зерновой сделки», позволившей возобновить экспорт украинского зерна, отреагировал на срыв договоренностей россией.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Выступая на Всемирном турецком медицинском конгрессе Эрдоган подчеркнул важность зернового коридора и оценил вклад Турции в снижение продовольственного кризиса.

«Как известно, около 1/3 мирового производства пшеницы приходится на Украину и Россию. …Благодаря совместному механизму, создание которого мы обеспечили в Стамбуле, мы обеспечили относительное сокращение продовольственного кризиса, предложив 9,3 млн тонн украинской пшеницы на службу миру», – заявил президент Турции.

Эрдоган также заявил, что «россия действует нерешительно». Он также заверил, что несмотря на это Турция «приложит усилия, чтобы служить человечеству».

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что договорился с путиным о создании газового хаба в Турции.