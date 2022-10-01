Николаев получил от ДТЭК ВИЭ два бетонных укрытия – патриотические рисунки нанесли киевские художники

По запросу Николаевской областной военной администрации компания ДТЭК ВИЭ предоставила два укрытия для Николаева. Такие бетонные укрытия армированы, имеют сертификацию и способны защитить от потенциальных обломков или взрывной волны. Каждое из них рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

По словам руководства компании, из-за частых обстрелов Николаева потребность в безопасных укрытиях для горожан достаточно велика.

«ДТЭК ВИЭ системно оказывает гуманитарную помощь Николаевщине, в частности областному центру, а также Коблевской и Березанской общин. Поддерживаем с начала полномасштабного вторжения и в настоящее время объем помощи уже составил более 16 млн грн. Поэтому и в этот раз мы не остались в стороне, понимаем, что нужно создать условия для сохранения жизни и здоровья николаевцев», – заявил директор ДТЭК Тилигульская ВЭС Олег Соловей.

Также к поддержке Николаева присоединились известные киевские художники Виталий Гидеван (Gide1) и Елена Нойна (Noyna), нанесшие стенописи на укрытие. Как отметил Виталий Гидеван, это самый быстрый проект художников – на подготовку ушел один день, а вечером они уже были в поезде в Одессу.

«На первом рисунке изображен ребенок, отправляющий кораблик в плавание. Рисунок о мирном будущем, где каждый ребенок может без страха гулять на улице и наслаждаться осенью. На втором рисунке изображена девушка на берегу нашего Черного или Азовского моря. Где спокойно могут отдыхать туристы, а семья встречает своих защитников. Одна черта, которая объединяет эти два рисунка – это ветровые электростанции, которые мы обязательно отстроим, ведь свет всегда победит!» – сказал он.

Напомним, что российские оккупанты несколько раз обстреливали кассетными снарядами остановки, что приводило к массовым жертвам мирного населения. Недавно одесская компания помогла установить первое укрытие на остановке в Корабельном районе.

В Николаеве определились с местами установки укрытий на остановках общественного транспорта: их будет 34.

Одну из таких остановок Николаеву передали одесситы, она уже установлена и служит защитой от осколочных ранений.

Также сообщалось, что в мэрии Николаева рассчитывают к зиме установить около 40 остановок-укрытий.