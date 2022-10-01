«Использовал в служебных целях»: Тимошенко пообещал передать «гуманитарный» Chevrolet Tahoe в прифронтовой регион

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко решил передать автомобиль Chevrolet Tahoe, используемый им в служебных целях, в один из прифронтовых регионов Украины, чтобы его использовали в гуманитарных целях.
Об этом он сообщил в Facebook.
Как известно, журналисты Bihus.Info узнали, что Тимошенко с весны пользуется автомобилем Chevrolet Tahoe, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий. Всего было передано 50 таких автомобилей.
Кирилл Тимошенко заявил, что не скрывал использование этого автомобиля в служебных целях, находящегося на балансе Государственного Управления Делами, которое, в свою очередь, занимается обеспечением Офиса Президента Украины.
«За последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 000 км в рабочих поездках по всей Украине (в том числе ездил на ней в деоккупированные регионе Украины, - ПН). В дальнейшем пользоваться этим авто не буду. Обратился в ГУД по поводу передачи этого автомобиля в один из прифронтовых регионов, где он будет использоваться в гуманитарных целях. Проконтролирую, чтобы авто передали в ближайшие дни. Я делал, делаю и буду делать все для того, чтобы приближать нашу победу. На этой неделе передам еще три пикапа для нужд Вооруженных Сил и буду продолжать поддерживать наших защитников», - заявил Кирилл Тимошенко.