«Использовал в служебных целях»: Тимошенко пообещал передать «гуманитарный» Chevrolet Tahoe в прифронтовой регион

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко решил передать автомобиль Chevrolet Tahoe, используемый им в служебных целях, в один из прифронтовых регионов Украины, чтобы его использовали в гуманитарных целях.

Об этом он сообщил в Facebook.

Как известно, журналисты Bihus.Info узнали, что Тимошенко с весны пользуется автомобилем Chevrolet Tahoe, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий. Всего было передано 50 таких автомобилей.

Кирилл Тимошенко заявил, что не скрывал использование этого автомобиля в служебных целях, находящегося на балансе Государственного Управления Делами, которое, в свою очередь, занимается обеспечением Офиса Президента Украины.