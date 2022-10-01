Николаевские морпехи показали, как работают «Градами» по вражеским позициям на Херсонском направлении

Военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты показали как запускают снаряды реактивной системы залпового огня «Град» в российских оккупантах на Херсонском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Один из военнослужащих с позывным «Шаман» отмечает, что среди последних уничтоженных целей – гаубица Д-30.

- Тут сконцентрированы достаточно значительные огневые средства противника. Поэтому наша основная задача - подавление и поражение живой силы и огневых средств противника. Работаем мы на БМ-21 «Град» и выполняем поставленные нам задачи. БМ-21 устанавливается для поражения цели размером 400х400 метров, - говорит он.

«Шаман» добавил, что техника украинской армии «достаточно неплохая» и работать с ней военным нравится. Помогает находить цели и корректировать огонь аэроразведки бригады.

По словам военного, российская армия адаптируется под действия ВСУ, маскирует позиции и не скапливает технику.

- На данный момент мы работаем по одиночным целям. Работаем по несколько реактивных снарядов на цель с корректировкой. То есть при минимальном количестве снарядов мы стараемся максимально точно поразить цель.

Напомним, что ранее Украина вернула из российского плена 50 военнослужащих, среди них: 14 николаевских морпехов: «Мы не словом, а делом подтверждаем девиз «своих не бросаем»