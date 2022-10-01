Оккупант опроверг продвижение армии рф и рассказал о потерях

Российский оккупант рассказал про потери и отсутствие поддержки военнослужащих рф.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Все жалуются бл*, а у нас же взводного, командира взвода, ранило три дня назад, я перевязывал. Я сейчас за него, все ко мне. Все взрослые бл*ть. Х*йню х*йней спрашивают все через одного, бошка болит. Что отвечать? Х*й его знает. Сдим..

- Начальник

- А куда идти, Наташа? Ближайший вот штаб - 4.5 километров. Тут грязи, нах*й, по колено, вот ползем. Вот мы с тобой разговариваем, мы прошли метров 150 нах*й. И еще я сейчас приду, меня нах*й там пошлют. Короче, бл*дство.

- Понятно, только по телевизору все красиво.

- Да, продвинулись. Какой мы, нах*й, продвинулись? Нас зах*ярили как котят при переезде нах*й: 12 "200-ых", "300-ых" более сорока человек. Из миномета разх*ярили, мы даже доехать не смогли. С машин спрыгивали, нах*й, все вещи, кто потерял. Ладно у меня одного вот в рюкзаке все было, он как у меян был на плечах нах*й я дотащил, бл*. У меня ротный, нах*й, вообще убежал нах*й.