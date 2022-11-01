Болгария продлила программу размещения украинских беженцев

В Болгарии продлили программу размещения украинских беженцев, которых вместо гостиниц теперь будут размещать на государственных объектах. На переселение будет отведено 15 дней до середины ноября.

Об этом сообщил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.

– Только Болгария и еще две страны – Кипр и Ирландия – предоставляют такую защиту украинским беженцам на неограниченный срок. С другой стороны, мы хотим убедиться, что зимой эти люди будут размещены в положенных местах и им не придется переезжать в строгие климатические условия, – сказал Демерджиев.

Отмечается, что программу по расселению украинских беженцев ввело бывшее правительство Петкова после полномасштабного вторжения россии, когда многие бежавшие от войны украинцы искали убежища в Болгарии.

Напомним, ранее министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не намерена поставлять Украине тяжелое вооружение. Для этого необходимо отдельное решение парламента страны.