«У них все есть, а у нас ничего»: Оккупант рассказал о плохой комплектации армии рф

Российский военный рассказал матери про преимущества ВСУ над армией рф.
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.
- Сапогов нема?
- Неа.
- А где?
- Бежали-бежали, покидали, нах*й.
- *б твою мать.
- Как начали еб*шить артиллерия, бл*ть , п*здец: и не туды и не сюды, нах*й кто успел.
- Сколько там этих бл*ть должны ж пацаны сейчас все приедут и п*зда им там. К концу октября...
- Не все так просто. Мама, у них все есть: у них ночники есть, у них все есть - у нас ничего, у нас даже жрать не возят.
- Не надо это рассказывать, к концу октября сказали: "Лиман уже будет освобожден полностью".
- Мы ж не думаем под лиман, ну ладно.
- Там то будет хорошо все, бог даст.
- Леша Шкодич там должен быть у тебя на передовой.
- Да ладно?
- Да отпустили ж всю тюрьму наших пацанов.
- А он точно ушел?
- Точно, фоткал, с Женькой стоял. Все, ушел. Даже с этой зоны, где..
- А так они тут с нами, они с нами тут вон на передке.
- Ну, так вот, вот там Лешка. Это там с Измаиловой тюрьмы 200 человек ушло.
Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант опроверг продвижение армии рф и рассказал о потерях.