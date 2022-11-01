«У них все есть, а у нас ничего»: Оккупант рассказал о плохой комплектации армии рф

Российский военный рассказал матери про преимущества ВСУ над армией рф.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Сапогов нема?

- Неа.

- А где?

- Бежали-бежали, покидали, нах*й.

- *б твою мать.

- Как начали еб*шить артиллерия, бл*ть , п*здец: и не туды и не сюды, нах*й кто успел.

- Сколько там этих бл*ть должны ж пацаны сейчас все приедут и п*зда им там. К концу октября...

- Не все так просто. Мама, у них все есть: у них ночники есть, у них все есть - у нас ничего, у нас даже жрать не возят.

- Не надо это рассказывать, к концу октября сказали: "Лиман уже будет освобожден полностью".

- Мы ж не думаем под лиман, ну ладно.

- Там то будет хорошо все, бог даст.

- Леша Шкодич там должен быть у тебя на передовой.

- Да ладно?

- Да отпустили ж всю тюрьму наших пацанов.

- А он точно ушел?

- Точно, фоткал, с Женькой стоял. Все, ушел. Даже с этой зоны, где..

- А так они тут с нами, они с нами тут вон на передке.

- Ну, так вот, вот там Лешка. Это там с Измаиловой тюрьмы 200 человек ушло.