Маск поторговался с Кингом за стоимость месячной верификации в Twitter

Американский писатель Стивен Кинг считает, что 20 долларов за месячную верификацию Twitter, о чем накануне заявил новый владелец соцсети Илон Маск – это слишком дорого, Маск на это ответил, что надо как-то оплачивать счета, начал торговаться и предложил 8 долларов.

Диалог состоялся в Twitter-аккаунте Кинга.

«20 долларов в месяц, чтобы сберечь мой голубой чек? К черту, пусть они мне платят. Если это введут, я разорюсь», - написал писатель.

В комментарии к нему пришел Маск и отметил, что компании нужно как-то оплачивать счета.

«Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?» – написал новый владелец соцсети.

Маск также добавил, что прежде чем платная верификация будет реализована, он предоставит обоснование «в более длинной форме». А сейчас может сказать, что это единственный способ победить ботов и троллей.

$20 month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. Если они используются, я имею как Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Напомним, новый владелец Twitter Илон Маск приказал начать увольнение работников компании.