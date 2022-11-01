МКУ імені Пилипа Орлика запрошує на безкоштовний марафон психологічної підтримки «Ми з вами»

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика запрошує на БЕЗКОШТОВНИЙ МАРАФОН психологічної підтримки «Ми з вами» 10 та 11 листопада 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба університету.

Враховуючи неймовірно складний для української нації час викладачі кафедри психології та педагогічної освіти консолідуватися і організували дводенний університетський марафон психологічної підтримки для українців:

1) Адаптивна саморегуляція стресу;

2) Техніки тілесного та емоційного розвантаження при роботі з тривожними і стресовими станами;

3) Панічні атаки: техніки саморегуляції та правила першої допомоги;

4) Сесія запитань-відповідей, на якій Ви маєте можливість поставити найбільш болючі і актуальні для себе запитання.

Приєднуйтесь за посиланням.