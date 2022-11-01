«Коммунальщики» зашили окна в почти 150 домах Николаева, пострадавших от вражеского огня

За прошедшую неделю в Николаеве строительные бригады зашили окна в 146 многоэтажках, поврежденных в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Также в жилых домах были восстановлены 14 кровель общей площадью около 160 кв.м. Более 900 кв.м. кровли отремонтировали и в двух учебных заведениях города.

Сенкевич напомнил, что такие работы выполняют городские строительные бригады, подрядчики и коллективы из других городов.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Николаеве было повреждено более 850 многоэтажек, из них в 229 домах повреждена крыша.

«На сегодняшний день нам удалось зашить в окна более 73% домов и отремонтировать почти половину крыш. Работы выполняем каждый день, чтобы успеть подготовить дома горожан к началу отопительного сезона», - добавил он.

Напомним, как одесские «коммунальщики» в Николаеве помогли забить окна в поликлинике и гимназии, пострадавших от обстрела оккупантов.